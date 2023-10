Od kilkunastu dni wszelkie imprezy branżowe w Polsce podbija 22-letnia Caroline Derpienski, która, jak sama mówi, robi spektakularną karierę modelki i influencerki w Miami. Caroline pojawiła się właśnie na gali "Woman Power 2023", gdzie odebrała jedną z nagród. Derpienski przyciągała uwagę dość odważną stylizacją, wartą fortunę. Zobaczcie.

Caroline Derpienski - modelka i celebrytka z Miami podbije polski show-biznes?

O Caroline Derpienski zrobiło się głośno w Polsce, kiedy pojawiła się na imprezie Pudelka i udzieliła kilku wywiadów o swoim bajecznym i luksusowym życiu w Miami. Wówczas przyznała, że przyjechała do naszego kraju by trochę "pogwiazdorzyć", opowiedziała również o zaręczynach ze starszym o 35 lat amerykańskim miliarderem, którego nie pokazuje, więc do tej pory nie wiemy, kim jest. Niektórzy zaś uważają, że tak naprawdę mężczyzna nie istnieje, podobnie ma być z jej karierą, o której chętnie opowiada - choć Caroline na Instagramie śledzi ponad 6 milionów obserwatorów, część internautów wprost pisze, że do tej pory nic o niej nie słyszeli. Derpienski kompletnie się nie przejmuje takimi komentarzami, a w jednym z ostatnich wywiadów dla pomponik.pl wyraźnie zaznaczyła:

Jestem sobą, nikogo nie udaje. Show-biznes polski przyjął mnie szybko, bo jestem czymś świeżym, nowym. Wychowałam się w Polsce, ale zrobiłam karierę za granicą. W krótkim okresie czasu zarobiłam pieniądze, o których większość Polaków marzy. [...] To nie jest żaden eksperyment społeczny moi drodzy - mówi Caroline.

22-letnia modelka kocha luksus i lubi o nim opowiadać. Szerokim echem w mediach zdążyła się odbić jej wypowiedź o zamiłowaniu do drogich ubrań:

Nie wychodzę z domu, jak mam na sobie mniej niż 50 tys. dolarów. Przede wszystkim jest to mój sposób bycia. Ja, jeżeli na przykład leżę w taniej piżamie w łóżku, czuję się źle, dosłownie jak jakiś Karol spod mostu - powiedziała Pomponikowi Caroline.

Na piątkowej gali, na której pojawiła się m.in. Doda, Caroline miała na sobie stylizację wartą ponad 100 tysięcy. Zapytana o marki, odparła:

Nie jest biednie, nie parędziesiąt tysięcy, dużo dużo więcej, tylko ponad 100 tysięcy.

Modelka na ten wieczór wybrała prześwitującą suknię projektu Konrada Bikowskiego wartą około 60 tysięcy, torbę Valentino za 20 tysięcy oraz buty Christian Louboutin.

Artur Zawadzki/REPORTER

Caroline Derpienski wybrała suknię inspirowaną Kendall Jenner, która swego czasu podczas jednej z imprez w USA miała jej postawić "shota":

Sukienka jest na specjalne zamówienie, inspirowana Kendall Jenner, Kendall postawiła mi shota, a moje życie w Miami podoba się w Polsce, dlaczego mam nie być polską Kendall Jenner?

Zapytana przez reportera pomponik.pl Derpienski o to, co tak naprawdę robi w Miami, odparła:

Mam status modelki celebrytki. Ale mam ochotę na więcej.

Artur Zawadzki/REPORTE

Caroline wyznała, że w zrobieniu kariery nie pomógł jej żaden talent, bo go... nie ma:

Nie mam talentu, po prostu jestem ładna i mam pieniądze. Zobacz, ile mamy utalentowanych ludzi w Polsce, nikt o nich nie słyszy, mają talent, a nie są znani, po prostu uroda i kasa.

Derpienski w Miami od ponad 4 lat zajmuje się m.in. modelingiem i to właśnie ta praca przynosi jej najwięcej zysków.

Na Miami Swim Week ja zawsze otwieram minimum 20 pokazów. Znowu zamierzam być na okładkach najlepszych magazynów, number one - mówiła w Pudelku Caroline.

Artur Zawadzki/REPORTE