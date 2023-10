W Łodzi rozpoczęła się 9. edycja festiwalu See Bloggers 2023 z udziałem najpopularniejszych twórców internetowych oraz gwiazd, które pojawiają się na scenie w roli prelegentów podczas wykładów czy paneli dyskusyjnych. Swój debiut w tym roku na See Bloggers 2023 zaliczyła Izabela Janachowska, która wzięła udział w spotkaniu na temat budowania marki osobistej. Jak się zaprezentowała? Kto jeszcze pozował do zdjęć? Zobaczcie!

Reklama

Gwiazdy na gali See Bloggers. Janachowska w drogiej stylizacji

Do Łodzi zjechali najpopularniejsi w Polsce influencerzy oraz gwiazdy Instagrama, które opowiedzą o swojej pracy i sukcesie. Wśród nich znalazła się Izabela Janachowska, która nie zawiodła swoją stylizacją - na pierwszy rzut oka mocno stonowaną i klasyczną. Całą "robotę" robią jednak dodatki marki Chanel - czarna torba o owalnym kształcie oraz lakierowane buty z kolekcji Mary Janes z siateczką i kokardką w roli głównej. Ceny również robią wrażenie - torba to koszt około 22 tysięcy złotych, zaś buty - około 15. Trzeba jednak przyznać, że Janachowska prezentowała się niezwykle stylowo! Kto jeszcze pojawił się na imprezie? Zobaczcie zdjęcia poniżej!

Zobacz także: Izabela Janachowska wspomina poród. Zapamiętała z niego... niebieskie paznokcie "Nie chciałam takich mieć"

Jacek Kurnikowski/AKPA

Jacek Kurnikowski/AKPA

EastNews

Wśród gwiazd na gali See Bloggers znalazła się równie Dorota Szelągowska, która wzięła udział w panelu dyskusyjnym "Czas się zatrzymać". Najsłynniejsza polska dekoratorka i projektantka wnętrz postawiła na koszulową sukienkę i kowbojki. Klasa!

Jacek Kurnikowski/AKPA

Joanna Przetakiewicz na imprezie pojawiła się w towarzystwie męża, Rinke Rooyensa oraz swoich ukochanych psów. Wyglądali bardzo stylowo, prawda?

Jacek Kurnikowski/AKPA

Na festiwalu w Łodzi pojawiła się również Anna Wendzikowska, która postawiła na mocny, różowy kolor, z pewnością wyróżniając się na tle innych gwiazd.

A Wam która stylizacja najbardziej przypadła do gustu?

Reklama

Zobacz także: Anna Wendzikowska zdradziła, ile zarabiała w TVN. Była gwiazda stacji zaskoczyła wyznaniem