Katarzyna Cichopek w dziwnych butach za 5 tysięcy złotych

Katarzyna Cichopek, prowadząca "Pytanie na Śniadanie" to jedna z ulubionych gwiazd w Polsce. Nic w tym dziwnego! Katarzynę cała Polska najpierw pokochała za rolę Kingi w "M jak miłość", potem za zwycięstwo w "Tańcu z Gwiazdami", a teraz wszyscy uwielbiają ją za jej naturalność, kiedy prowadzi śniadaniówkę TVP 2. Styl Katarzyny Cichopek ewoluował, i jeszcze do niedawna jej stylizacje nie uchodziły za godne naśladowania, to w ostatnim czasie wyraźnie to się zmienia. Naszą uwagę przykuła jej ostatnia stylizacja, którą Cichopek pochwaliła się na Instagramie. Największe wrażenie zrobiły na nas jej botki. Spójrzcie sami! Zobacz także: Katarzyna Cichopek z torebką za 9 tysięcy. Kobiety o niej marzą! Wiemy, gdzie kupisz podobną za 50 złotych Karmelowe botki hitem 2021 roku Katarzyna Cichopek postawiła na bardzo klasyczne zestawienie. Białe jeansy połączyła z bluzką w kolorze ecru. Wszystko zestawiła z brązową marynarką w białe paski, która pięknie wyszczupliła jej sylwetkę . Całość dopełniły karmelowe botki marki Carinii. Na szczególną uwagę zasługuje obcas. Dlaczego? Jest lustrzany! Model, na który zdecydowała się Katarzyna Cichopek, to totalny klasyk tuż obok czarnych sztybletów. Karmelowe botki na niewysokim i stabilnym obcasie będą pasować do większości stylizacji. Możesz tak jak Kasia zestawić je z twoimi ulubionymi jeansami lub połączyć z klimatami boho - kwiecistą sukienką i jeansową kurtkę. Możliwości stylizacji tych butów jest wiele. Karmelowe botki z lustrzanym obcasem to projekt marki Carinii. Jeszcze do niedawna kosztowały 449 złotych, teraz na wyprzedaży możecie upolować je za 319 złotych. Brązowe botki będą jednym z największych hitów zbliżające się wiosny 2021, dlatego to właśnie teraz jest odpowiedni moment...