Jeden z Youtuberów postanowił zbadać muzyczny rynek i sprawdzić, jak popularne wokalistki, doskonale znane z polskiej estrady, wyceniają swoją działalność. Za cel obrał sobie między innymi jedną z najpopularniejszych, rodzimych gwiazd, Dodę. Manager wokalistki wyznał, ile kosztuje jej mini koncert. Kwota zwala z nóg.

Ile trzeba zainwestować w koncert Dody?

Nie bez powodu panuje przekonanie, że osoby z show-biznesu są osobami, które zarabiają zawrotne kwoty. Najlepszym tego dowodem są gwiazdy muzyczne, które bazują głównie na wydawaniu płyt, a następnie koncertowaniu. Takie osoby podziwiamy nie tylko na największych festiwalach muzycznych czy autorskich koncertach, równie często biorą one także udział w zamkniętych imprezach. Właśnie tę ostatnią opcję postanowił zbadać twórca kanału "Sprawdzam jak". Badając rynek, zadzwonił do kilku osób, wyznając, że poszukuję artysty, który zagra koncert na firmowej imprezie. Z jakim efektem?

Na liście Youtubera znalazły się znane i popularne wokalistki, a w tym Doda. Ostatnio Doda pojawiła się na 60. festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, aktualnie jednak ma przerwę w koncertowaniu. Imprezy zamknięte bywają wyjątkiem. Ile więc kosztuje kameralny, 15-minutowy koncert Dody? Okazuje się, że podczas rozmowy z managerem wokalistki padła zawrotna kwota, bo aż 50 tysięcy złotych netto! Na co można liczyć za taką cenę? To zaledwie 3 piosenki popularnej wokalistki - czyli maksymalnie 15 minut jej pracy. Sam zainteresowany nie ukrywał więc, że jest zaskoczony wyceną za tak kameralny występ.

Na świeczniku Youtubera znalazły się także inne gwiazdy, a w tym m.in. Ewa Farna, której praca została wyceniona podobnie, jak w przypadku Dody. Jej pełen koncert z zespołem na imprezie zamkniętej to koszt 55 tysięcy netto - cena ta nie jest do negocjacji. Rekordzistką jednak okazała się weteranka polskiej sceny muzycznej - Beata Kozidrak z zespołem Bajm - ich koncert to koszt 85 tysięcy złotych.

Jak się okazuje, najmniejszy koszt to koncert Eweliny Lisowskiej. Jej występ z zespołem został wyceniony na 25 tysięcy netto, z kolei z DJ-em na 15 tysięcy złotych. Jesteście zdziwieni takimi kwotami? Cały film możecie zobaczyć poniżej.

