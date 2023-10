Doda przed świętami i tuż po, zdecydowanie nie może narzekać na zawodową nudę. Właśnie przygotowuje się do występu podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów z Polsatem, a także promuje swojego najnowszego singla "Fake Love", który ujrzał światło dzienne tuż po Bożym Narodzeniu. 31 grudnia zamierza pokazać fanom klip do singla oraz po raz pierwszy zaśpiewać go na żywo podczas sylwestrowego występu. Wokalistka ostatnie dni spędziła na promocji i wywiadach w związku ze swoją nową piosenką, a paparazzi przyłapali ją w drodze na spotkanie z dziennikarzami. Doda postawiła na krwistoczerwony look oraz... horrendalnie drogie dodatki! Znamy szczegóły tej stylizacji.

Reklama