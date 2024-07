Już w najbliższy wtorek jubileuszowe 200. wydanie show Kuby Wojewódzkiego. Na kanapach tego wyjątkowego odcinka programu zobaczymy Dodę, obok której zasiądzie wybitny wokalista i kompozytor Marek Dyjak.

Wcześniejsze dwie wizyty Doroty Rabczewskiej w programie Wojewódzkiego były pełne odważnych wyznań, a także nieprzewidywanych zwrotów akcji, takich jak ekspresywne oblanie wodą prowadzącego podczas rozmowy. Przypomnijmy, że do zeszłego roku pomiędzy gwiazdami trwał konflikt, który na szczęście został zakończony. Zobacz: Doda na kolacji z Wojewódzkim! Pogodzili się!

Tym razem Doda na kanapie u showmana będzie równie spontaniczna, co siedem lat temu. Świadczyć może o tym zapowiedź programu, która pojawiła się na oficjalnej stronie show. Wokalistka zapraszając widzów do oglądania odcina ze swoim udziałem ma na głowie papierową torbę. Jak widać gwiazda ma spory dystans do siebie i umie bawić się konwencją programu rozrywkowego.

Jeśli jesteście ciekawi, co Doda powiedziała Kubie na tematy dotyczące jej najnowszej płyty, relacji z byłymi partnerami i miłości do rodziców, to oglądajcie TVN we wtorek 16 kwietnia o 22.30.

Doda w wiosennej stylizacji wychodzi ze studia programu Kuby Wojewódzkiego: