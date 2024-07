Aktualnie Doda ciężko pracuje nad trasą koncertową, która zaczyna się lada dzień. Zanim jednak zaczęła ostatnie przygotowania wyjechała na półrocznicę z Emilem Haidarem do Rzymu. Zobacz: Doda i Haidar świętowali półrocznicę w Rzymie! Pochwalili się zdjęciami!

Na zdjęciach z wypoczynku zakochani pojawili się w romantycznych koszulkach. T-shirty podbiły serca fanów, którzy słali do Rabczewskiej liczne zapytania o to, gdzie można takie nabyć. Otóż Doda pochwaliła się, że sama wymyśliła ten projekt w ramach świętowania półrocznego związku. Artystka wyszła też naprzeciw fanom i specjalnie dla nich uruchomiła sprzedaż dokładnie takich koszulek w jej sklepie internetowym, a na Facebooku napisała:

Kochani, jak zawsze, nie umiałam pozostać obojętna na Wasze prośby… Dostałam mnóstwo zapytań skąd mam i gdzie możecie dostać koszulki HERS-->Specjalnie dla Was wprowadzam koszulki do mojego sklepiku. Oczywiście również w wersjach HIS-->