Doda ostro wypowiedziała się o modzie na muzykę disco polo. Artystka w wywiadzie radiowym przyznała, że kompletnie nie rozumie fascynacji tego typu muzyką. Na jej słowa zareagował Czadoman, gwiazdor tego stylu muzycznego. Co powiedział?

Kolejna afera w show-biznesie! Doda przyznała, że nie lubi muzyki typu disco polo. Co więcej, gwiazda zapowiedziała, że jeśli moda na tę muzykę nie minie, ona sama wyjedzie z kraju:

Na reakcję świata muzyki disco polo nie trzeba było długo czekać! Szybko zareagował gwiazdor tego stylu Czadoman, który nie pozostawił na Dodzie suchej nitki:

Nikt nie będzie tu jej trzymał na siłę, myślę, że nikt za nią nie zapłacze. Powinna wiedzieć, że to my jesteśmy dla ludzi, a nie ludzie dla artystów - jeżeli tego nie wie, to faktycznie lepiej, jak ona wyjedzie. (...) I nie powinna nabijać się z disco polo! Ja też lubię pograć na gitarze w domu, posłuchać rocka, Czajkowskiego czy Beethovena. Jeśli jej coś nie pasuje, to naprawdę nikt w tym kraju nie będzie jej trzymał - powiedział muzyk w wywiadzie dla "Super Expressu".