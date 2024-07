Nie ma wątpliwości, że pokazy Macieja Zienia należą do najważniejszych imprez modowych w Polsce. Tak było i tym razem. Wszystkie największe gwiazdy stawiły się w warszawskim Soho Factory, by tego wieczoru podziwiać najnowszą kolekcję słynnego designera. Ponad dziesięć z nich miało na sobie kreacje jego projektu. Były to m. in. Sonia Bohosiewicz, Katarzyna Sokołowska, Aneta Kręglicka, Doda, Justyna Steczkowska, Edyta Herbuś, Sylwia Gliwa, Ada Fijał, Paulina Sykut, Kate Rozz.

Reklama

Na szczególne uznanie zasługują czerwone kreacje Natalii Siwiec i Edyty Herbuś. Pierwsza z nich ubrała się w sukienkę z bufkami, odsłaniającą dekolt i nogi. Do niej dodała czarne dodatki w postaci kopertówki i oryginalnych koturnów. Jednym słowem wyglądała bosko. Edyta w długiej sukni od Zienia przyciągała tłumy fotoreporterów. Zdecydowanie w czerwieni prezentuje się najlepiej.

Natalia Lesz wzbudzała ogromne zainteresowanie za sprawą spektakularnej czarnej sukni. Swój look piosenkarka podkreśliła czerwoną szminką, a całość uzupełniła wieczorowymi kolczykami. Natalia niewątpliwie była jedną z najlepiej ubranych gwiazd na tej imprezie.

Aneta Kręglicka i Doda również postawiły na projekty od Zienia. Była modelka miała prostą, ale niezwykle okazałą skórzaną sukienkę i szpilki pod kolor. Doda zaś wybrała różowy komplet, do którego dodała bluzkę z żukiem pochodzącą z najnowszej kolekcji designera. Całość zwieńczyła pomysłową fryzurą.

Reklama

Tak prezentowały się gwiazdy na pokazie kolekcji Macieja Zienia na wiosnę 2013: