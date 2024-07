Wszystko wskazuje na to, że po rozstaniu z Nergalem, Doda wreszcie odnalazła swoje szczęście. Piosenkarka coraz częściej widywana jest w towarzystwie choreografa, Błażeja Szychowskiego, który wystąpił w teledysku Edyty Górniak! Doda nie zdradziła jeszcze co ją łączy z tancerzem, wydaje się jednak, że Szychowski może pomóc zapomnieć jej o byłym narzeczonym…

Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że Doda planuje wylecieć do Los Angeles, żeby nagrać nowy teledysk. Okazuje się, że artystka poleciała tam z Błażejem! Doda pochwaliła się tym na Facebooku, gdzie wstawiła ich wspólne zdjęcia.

Myślicie, że Doda odnalazła szczęście u boku choreografa?

