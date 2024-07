Wczorajszy pokaz tańszej linii domu mody Balmain obfitował w wiele udanych i tych mnie trafionych stylizacji gwiazd. Oprócz sukienek, kompletów i akcesoriów podziwiałyśmy również finezyjne fryzury celebrytek, które pojawiły się na tej jakże wytwornej imprezie.

Dwie z nich wybrały na tę okazję koki. Na wysoko zaczesane do góry włosy zdecydowała się Doda Rabczewska, która swoją orientalną fryzurę uzupełniła luźno puszczonymi pasemkami z przodu głowy. Zaś Marta Grycan, która również postawiła na to uczesanie, wybrała jego bardziej klasyczną formę. Duża buła na czubku głowy i gładko zaczesane włosy bardzo do niej pasują.

