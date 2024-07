Związek Dody i Emila Haidara elektryzuje cały show-biznes. Choć para jeszcze nigdy nie pokazała się oficjalnie na żadnej imprezie, partner piosenkarki od jakiegoś czasu przyjeżdża po nią na eventy, choć sam unika fotoreporterów. Przypomnijmy: Haidar przyjechał wczoraj po Dodę luksusowym autem. Jest warte prawie milion złotych

Artystka wielokrotnie powtarzała w wywiadach, że jest bardzo szczęśliwa w związku z Emilem. Niedawno para zamieszkała ze sobą w pięknym apartamencie w Warszawie. To jednak nie wszystko. Jakiś czas temu Doda wstawiła na Instagram zdjęcie z drogi do Krakowa. Podpisała je tajemniczo: Kierunek Kraków????nowa przygoda ,nowy rozdział. W komentarzach pojawiały się opinie, że artystka chce przeprowadzić się do dawnej stolicy.

Dzisiaj pojawiła się tam kolejna fotka, jendego z zabytków w Krakowie. Kiedy jeden z fanów zaproponował, żeby przeprowadziła się do miasta, Dorota odpowiedziała krótko: soon (tzn. wkrótce).

Czy więc Doda planuje opuścić Warszawę? Przekonamy się niebawem.

