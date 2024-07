Za nami premiera nowego reality show stacji Polsat - "Doda. 12 kroków do miłości". Jest to niezwykle ważny dla wokalistki program, bo gwiazda ma nadzieję, że uda jej się znaleźć dzięki niemu idealnego partnera. Sprostać wymaganiom piosenkarki jednak wcale nie jest łatwo! Już w pierwszym odcinku programu "Doda. 12 kroków do miłości" przekonaliśmy się, że pierwsi kandydaci nie zrobili na Dodzie zbyt dobrego wrażenia.

Na liście wymagań gwiazdy znalazło się kilka istotnych punktów, m.in. mężczyzna powinien być atrakcyjny fizycznie, reprezentować "akceptowalny" status materialny, a także posiadać jakieś osiągnięcia zawodowe czy pasje. Oprócz tego, wokalistka szczerze przyznała, że nie pójdzie do łóżka z mężczyzną, jeśli ten nie przedstawi jej kompletu badań! Przed naszą kamerą Doda skomentowała tę decyzję.

- To nie jest rosyjska ruletka twój organizm. Teraz jest tyle niebezpieczeństw, że każdy musi dbać o swoje zdrowie i czuć bezpieczeństwo i nie ma w tym nic złego. Ja cały czas powtarzam młodzieży i ludziom, którzy zaczynają swoją seksualną przygodę, że badania i zdrowie to jest najważniejsza rzecz i bezpieczeństwo. Nie wstydźcie się prosić swoich partnerów o badania i też nie obrażajcie się jeżeli ktoś poprosi Was. To są podstawy zdrowych relacji - wyznała przed naszą kamerą Doda.

