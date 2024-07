Doda przy okazji programu "Doda 12. kroków do miłości" wspomina o swoich poprzednich nieudanych relacjach. Wyznała, że jeden z jej byłych chciał zrobić na niej biznes, sprzedając jej brudną bieliznę:

Ja się tak na niego spojrzałam wtedy i się odkochałam w sekundę. Jakby mnie naprawdę kochał, to by go to ubodło, że jakikolwiek facet będzie miał jakieś moje skarpetki czy bieliznę.

Posłuchajcie gorzkiego wyznania Dody.

"Doda. 12 kroków do miłości": Ex Dody chciał zarobić na jej używanej bieliźnie

"Doda. 12 kroków do miłości" to dla Dody idealny moment by nie tylko analizować, co wydarzyło się na randkach z kandydatami ale także rozmawiać o swoich uczuciach. Doda nie zamierza być w domu "seksbombą biegającą w szpilkach". Do tej pory mocno zawodziła się na związkach, w które się angażowała. W szczerej rozmowie z taksówkarką w drodze na programową randkę, podzieliła się smutnym wyznaniem na temat jednego z byłych.

Dostaję często takie wiadomości na Instagramie, że znoszone skarpetki, majtki ktoś ode mnie kupi za parę tysięcy [złotych - przyp. red.], jakiś fetyszyści, zboczeńcy. I mówię mu [chłopakowi - przyp. red.]: "Zobacz, do czego to doszło, żeby ludzie takie pieniądze płacili za znoszone skarpetki". A on na mnie patrzy i mówi, że to jest wspaniały interes i że on się tym zajmie, że ja tylko będę nosiła te skarpetki i jemu dawała, a on będzie wysyłał i zgarniał te pieniądze.

Zachowanie mężczyzny, któremu Doda ufała w jednym momencie przekreśliło całe jej zaufanie:

Zobaczcie przedpremierowy fragment 2. odcinka "Doda. 12 kroków do miłości".

