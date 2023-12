Na drodze do pełni szczęścia u Ewy i Waldemara z 10. edycji "Rolnik szuka żony" stoją rodzice rolnika, którzy nie do końca akceptują jego wybrankę. Ewa stwierdziła, że zanim zdecyduje się na kolejne kroki, to chciałaby, żeby rolnik porozmawiał ze swoimi rodzicami na temat ich relacji. Waldemar jednak cały czas unika tematu. Fani programu są oburzeni jego postawą i twierdzą, że z takim podejściem do życia żadna kobieta nie będzie chciała stworzyć z nim głębszej relacji...

Waldemar i Ewa z "Rolnika" nie mogą się porozumieć. Czy to koniec ich relacji?

Ostatni odcinek "Rolnik szuka żony" wiele zweryfikował. Okazało się, że między Ewą i Waldemarem nie układa się najlepiej — źródłem ich konfliktu są rodzice rolnika, którzy nie do końca akceptują jego wybrankę. Ewa nie chce zrobić kolejnego kroku w ich relacji, dopóki rolnik nie porozmawia ze swoimi rodzicami. Ten jednak ma przed tym obawy i zwleka z rozmową. Kandydatka rolnika jest zawiedziona jego postawą i otwarcie powiedziała, że nie tego się spodziewała pisząc do niego list.

Mówiłeś, że jesteś gotowy do rozmowy z rodzicami, ale nie miała miejsca ta rozmowa. Prosiłam Cię wcześniej, żebyś porozmawiał (...) Ty dobrze widziałeś, jak rodzice zareagowali na Twój wybór i jaka jest atmosfera w domu przez to. Jeżeli ja nie odpowiadam, nie chce na siłę przekonywać do siebie (...) Widocznie jakieś moje cechy nie przypadły do gustu — wyznała Ewa.

Ewa i Waldemar z "Rolnik szuka żony" youtube/rolnikszukażony

Kłótnia u Waldemara i Ewy z "Rolnika" tuż przed finałem wywoła sporo emocji wśród widzów. Fani programu stanęli murem za Ewą, która znalazła się w dość trudnej sytuacji. Internauci twierdzą, że jeżeli rolnik nie odetnie pępowiny od swoich rodziców, to nie ma szans na zbudowanie żadnej relacji.

Ewa dobrze powiedziała… uważam, że nigdy nie będzie dobrze w związku, gdzie rodzice partnera okazują swoje niezadowolenie ! Wprowadzi się do niego i będzie zmuszona oglądać fochy, miny i co najgorsze je znosić, bo jakby nie było, ona nie będzie u siebie. Nie wyobrażam sobie takiej męki !

U Waldka jeszcze nie jest odcięta pępowina! Chyba wszystkie kobiety będą uciekać przed nim i jego mamusią. Tragedia

Waldek jest zbyt uległy wobec rodziców, jest już dorosły i musi być bardziej stanowczy

Waldi to aktor drugiego planu, bo w roli głównej obsadzeni są rodzice . — piszą internauci.

Myślicie, że Waldemar z "Rolnik szuka żony" w końcu odważy się, by porozmawiać ze swoimi rodzicami i jego relacja z Ewą przetrwa? Mamy taką nadzieję! Przypominamy, że już za tydzień wielki finał 10. edycji programu, w którym dowiemy się, jak potoczyły się losy bohaterów.

Ewa z "Rolnik szuka żony" Screen Rolnik szuka żony TVP