Doda na oczach widzów stara się zrozumieć, dlaczego do tej pory nie wyszło jej w miłości. Widzowie obejrzeli już dwie randki gwiazdy w programie "Doda. 12 kroków do miłości". Doda nawet nie kryła niezadowolenia.

Wypowiedziała się również na temat budowania relacji z psychologiem, z którym na początku dochodziło do spięć oraz o tym, co zmienił w niej udział w randkowym reality-show.

Pierwszy odcinek "Doda. 12 kroków do miłości" wzbudził sporo kontrowersji. Doda chciała w pewnym momencie przerwać swój eksperyment, ponieważ wybrani dla niej mężczyźni nie spełniali jej kryteriów. Nawet reżyser "Doda. 12 kroków do miłości" komentował niezadowolenie Dody z kandydatów. Doda początkowo obwiniała psychologa, twierdząc, że nie wystarczająco ją słucha. Odpuściła w momencie, gdy dowiedziała się, że za selekcję "randkowiczów" odpowiedzialni są profilerzy.

Nikt nie mówił, że ja sobie przyjdę i będę jego podsumowania i wnioski gładko łykać albo brać do siebie i jak dziewczynka w szkole przytakiwać. No nie! Ja też mam swój charakterek i ja też musiałam przejść jakąś drogę, jakiś proces, żeby zrozumieć to, co on do mnie mówi i żeby on też zrozumiał, co ja mówię do niego. My się uczyliśmy siebie nawzajem - powiedziała w rozmowie z Party.pl Doda.