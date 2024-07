Wczorajszy pokaz najnowszej kolekcji duetu Paprocki i Brzozowski jak zawsze zgromadził tłum celebrytów. Wśród miłośników mody znalazła się Doda, która zwracała uwagę fotoreporterów dzięki oryginalnej stylizacji.

Piosenkarka wybrała czarno-biały zestaw, który składał się z ultrakrótkich szortów, pończoch z podwiązkami, czarnej bluzce i butów z białymi akcentami, prześwitującego płaszczyka oraz kaszkietu wiązanego pod szyją.Wszystko pochodzi z jesienno zimowej kolekcji Louis Vuitton.

Doda we właściwy sobie sposób połączyła to co lubi najbardziej, czyli ultrakrótkie i seksowne ubrania z najnowszymi trendami w modzie. Czarny i prześwitujący płaszczyk z pewnością nie wszystkim przypadnie do gustu, jednak jak twierdzą najwięksi projektanci, będzie to hit mody!

Podoba się Wam stylizacja Dody?