Doda pokazała ogromny pierścionek i żartuje na Instagramie, że nie zamierza go oddać. ;) Piosenkarka zamieściła w sieci nagranie ze swojego pobytu w New Britain, gdzie odbył się jej koncert w ramach trasy po USA. Na końcu filmiku artystka w świetnym humorze pokazuje wielki pierścionek i stwierdza, że "tego też nie odda". Czyżby piosenkarka nawiązywała do informacji jakie pojawiły się jakiś czas temu w mediach, że jej były narzeczony zażądał, żeby oddała wszystkie wartościowe przedmioty jakie od niego dostała?

Doniesienia o problemach Dody z Emilem Haidarem pojawiły się kilka tygodni temu. Okazało się wówczas, że były narzeczony wysyła pisma do prawnika gwiazdy, aby zwróciła mu wszystkie rzeczy. " Od skarpetek po rzeczy wartościowe"- zdradziła osoba z otoczenia Dody.

Doda najwyraźniej nie przejmuje się medialnymi doniesieniami i świetnie się bawi podczas koncertów w USA. Zobaczcie nagranie na którym żartuje, że nie zamierza oddawać pierścionka i zdjęcia z jej ostatniego koncertu.

Doda jak zwykle wyglądała świetnie!

Doda pokazała nagranie na którym żartuje, że nie zamierza oddawać pierścionka.

Piosenkarka w seksownej mini na koncercie w New Britain.

Gwiazda jak zwykle zachwyciła swoim wyglądem.