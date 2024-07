1 z 7

Doda kilka dni temu ogłosiła, że rozstała się z narzeczonym Emilem Haidarem, a już wczoraj, w sobotę (28.11), dała koncert. Doda zaśpiewała w Centrum Handlowym Plejada w Sosnowcu i było to jej pierwsze publiczne wyjście po zerwaniu zaręczyn. Jak zwykle wokalistka wyglądała kusząco, seksownie i kobieco. Czy Doda jest rozgoryczona tym, że jej związek z Emilem nie przetrwał? Jeśli tak, to artystka nie dała tego po sobie poznać. Była w doskonałym humorze, a na scenie emanowała seksem. Może to wygrana jej rodziców w sądzie z Agnieszką Szulim sprawiła, że z nadzieją patrzy w przyszłość? Zresztą zobaczcie sami Dodę w świetnej formie na scenie w naszej galerii.

