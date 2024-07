Bardzo szybko po założeniu konta na Instagramie, Doda została jedną z najaktywniejszych polskich gwiazd na tym portalu. Jej poczynania śledzą dziesiątki tysięcy fanów, a ona sama zapewnia im codzienną dawkę prywatnych zdjęć i nie tylko. Przypomnijmy: Doda w złotej opaleniźnie pręży się na plaży

Reklama

Ostatnio popularny portal umożliwił też umieszczanie klipów wideo nagranych telefonem. Doda i paczka jej przyjaciół (Marta Waldorf, Ewa Nowak i Dżaga) postanowiła to wykorzystać i przez ostatnie kilka dni gwiazda opublikowała kilka krótkich filmików. Na jednym z nich widzimy piosenkarkę ze znajomymi, którzy w zabawny, przerysowany sposób odśpiewują fragmenty przebojów Eweliny Lisowskiej "W Stronę Słońca" i zespołu Red Lips "To co nam było".

Myślicie, że Ewelina odpowie coś Dodzie? Przypomnijmy, że w grudniu jej cover "Titanium" oceniła negatywnie. Zobacz: "Trochę słabo"

Reklama

Zobaczcie też galerię zdjęć Dody i jej nowej kolekcji ubrań: