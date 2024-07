Doda i Honey to jedne z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Ostatnio obie piosenkarki bardzo się do siebie zbliżyły. Razem pojawiają się na branżowych wydarzeniach, a ostatnio bawiły się w jednym z modnych warszawskich klubów. Przypomnijmy: Doda i Honey na jednej imprezie. Zaprzyjaźniły się z młodą gwiazdką

Dwa tygodnie temu odbyła się premiera nowej płyty Tomka Luberta - "Z miłości do muzyki", na której pojawiła się zarówno Dorota, jak i Honorata. Wokalistki świetnie dogadywały się między sobą, a AfterParty.pl skorzystało z okazji, by zapytać Rabczewską o relację, jaka łączy ją z młodszą koleżanką. Artystka chwali Honey za skromność, odniosła się też do innych wokalistek:

Ja mam wrażenie, że ja jestem z nich wszystkich najbardziej zwariowana i że to mnie trzeba czasami za cugle trzymać. Po prostu - trzymamy się, mamy fajny kontakt, lubię niezmanierowanych ludzi, którzy mają poukładane w głowie, lubię z nimi spędzać czas, bez względu na to, jaki mają wiek i co robią w życiu - mówi Doda.

Przyjaźń w show-biznesie okazuje się możliwa.

