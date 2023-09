Blanka Lipińska zdradziła kulisy swojej przyjaźni z Dodą. Nie ukrywa, że przed laty sama była jej fanką i "płakała, cierpiała i zakochiwała się do jej piosenek". Kilka lat temu, gdy Doda już od lat była na topie, poznały się przez ich wspólną przyjaciółkę. Jak tę relację wspomina autorka "365 dni"?

Co tam się działo? Poznajcie szczegóły.

Autorka "365 dni" udzieliła długiego wywiadu Żurnaliście, w którym opowiedziała o swoich relacjach miłosnych, karierze zawodowej i szerzej pojmowanym życiu prywatnym. Przy okazji Blanka Lipińska sporo zdradziła związku z Baronem. Poruszyła także temat Dody, z którą zaprzyjaźniła się, kiedy przeprowadziła się do Warszawy i to właśnie ona uchroniła ją przed wieloma błędami związkowymi.

Kiedyś rozstałam się z zawodnikiem MMA Krzysztofem Kułakiem. Będę jechać, jadę do niego do Częstochowy. Ja pamiętam, jak ona się dowiedziała. Najpierw zadzwoniła, zafundowała mi z*ebę życia, a potem jak czuła, że i tak pojadę to przyjechała do mnie i powiedziała: "Nigdzie nie jedziesz. Nigdzie nie jedziesz, bo on nie zasługuje na to. Nie poniżaj się". I nie pojechałam i dobrze zrobiłam. No, pamiętam do dzisiaj.