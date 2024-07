Doda dementuje plotki na temat tego, że chciałaby wrócić do Radosława Majdana. Artystka odpowiedziała na pojawiające się informacje i zapewniła Małgorzatę Rozenek, że nie zamierza odbijać jej ukochanego.

Nie od dziś wiadomo, że Dodę i Radosława Majdana łączyło gorące uczucie. Ich małżeństwo było bardzo burzliwe i zakończyło się rozwodem. Artystka po rozstaniu z piłkarzem miała już kilku partnerów, a Radek znalazł miłość po wielu latach u boku Małgorzaty Rozenek. Niedawno Rabczewska zakończyła związek z Emilem Haidarem i pojawiły się spekulacje, że chciałaby wrócić do bramkarza. Doda jednak szybko zareagowała na te informacje:

Nigdy nie wchodzę dwa razy do tej samej rzeki. Zawsze ciągnie mnie do lądów, których nie znam, i zawsze cieszą mnie miejsca, których nie widziałam, ludzie, których mogę poznać. Mam bardzo dobry kontakt z moimi byłymi mężczyznami, w końcu to chyba nic złego. Ale nikogo nikomu nie zamierzam odbijać. Jak najbardziej Gośka może czuć się spokojna - wyznała w "Super Expressie".