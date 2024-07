Gorący romans z Emilem Haidarem nie przeszkadza Dodzie w realizowaniu planów zawodowych. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że ukochany wspiera ją i bardzo jej pomaga. Doda właśnie poinformowała na swoim profilu na Instagramie, że zakończyła pracę nad nowym klipem, w którym za jej fryzury odpowiada Kajetan Góra. Choć jego tytułu jeszcze nie znamy, gwiazda zapowiada, że będzie to hit lata. Zobacz też: Doda pokazała fotkę z planu nowego klipu. Będzie gorąco!

Teledysk do nowej piosenki był kręcony w egzotycznej scenerii Teneryfy. Podobno ukochany Dody posiada tam dom, dzięki czemu para mogła połączyć przyjemne z pożytecznym. Gwiazda zamieściła w internecie fotkę z planu teledysku, na której pozuje wtulona w swojego ukochanego.

Pod zdjęciem pojawił się post z podziękowaniami dla partnera. Zatem wszystko wskazuje na to, że Emil angażuje się w życie zawodowe Dody i wspiera każdy jej nowy projekt. Gratulujemy!

