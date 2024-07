Na początku listopada jako pierwsi podaliśmy wam informację, że Doda została twarzą sieci sklepów RTV/AGD Media Expert (zobacz: Doda podpisała lukratywny kontrakt). Warto było czekać. Właśnie do sieci trafiły dwa spoty promujące ME z udziałem Dody. Zrobiono je ze smakiem i poczuciem humoru, a sama Doda prezentuje dystans do swojego wizerunku.

W obydwu gwiazda gra siebie, czyli wielką gwiazdę, która spodziewa się tłumów na spotkaniu z fanami. Jest to nawiązanie do autografowego tournee jakie Doda odbyła jakiś czas temu po salonach Media Expert. O ile jednak w rzeczywistości czekały na nią tłumy fanów, o tyle w spocie zostaje sama, bo wszyscy skupiają się... na niskich cenach. Ale nie z "królową" te numery. Jak na prawdziwą gwiazdę przystało, w drugiej części Doda posuwa się do wszelkich środków, by zasłużyć na zainteresowanie. Niestety, mimo paradowania nago (!), gwiazda nadal przegrywa z promocjami.

Tak prezentują się najnowsze spoty reklamowe z udziałem Dody. Fajne?

Tak Doda wyglądała za kulisami reklamowej produkcji: