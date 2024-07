1 z 14

Wydarzenia na których pojawia się Doda, zawsze cieszą się sporym zainteresowaniem fotoreporterów. Nie mogło być inaczej wczoraj, podczas pokazu kolekcji Pierre Balmain. Chociaż do warszawskiego Ufficio Primo przyszło ponad 30 gwiazd to królowa wieczoru była tylko jedna.

Rabczewska weszła do budynku skąpana w błyskach fleszy. Gwiazda tego wieczoru miała na sobie szarą sukienkę Maison Martin Margiela, którą podkreśliła dwoma silnymi trendami - białymi szpilkami z Zary i żółtą kurtką Balmain. Niezbędne gadżety schowała w kopertówkę Be my Lilou w ciemniejszym odcieniu beżu. Uwagę przykuwała także fryzura na samuraja.

Doda zasiadła w pierwszym rzędzie w towarzystwie swojej asystentki Ewy Nowak, a po serii udzielonych wywiadów pozowała do zdjęć z Martą Grycan i Mają Sablewską.

Jak oceniacie jej stylizację?

Zobaczcie więcej zdjęć Dody z wczoraj: