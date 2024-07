Kilka dni temu Doda i Błażej Szychowski wyjechali na swoje pierwsze wspólne wakacje. Para postanowiła wypocząć na Karaibach, o czym od dawna marzyła piosenkarka. Niestety, okazuje się, że urlop z nowym chłopakiem nie spełnił oczekiwań gwiazdy.

Rozżalona Doda poinformowała swoich fanów o tym, jak bardzo się zawiodła!

- Jeżeli Was to pocieszy będąc w zimnej Polsce… to niestety to moje najnudniejsze wakacje ever..buuu:( - napisała na Twitterze,

Czyżby pojawiły się pierwsze problemy w związku Rabczewskiej i Szychowskiego? Gwiazda, która do tej pory raczej nie narzekała na nudę, przy nowym chłopaku wyraźnie straciła cały entuzjazm.

Czy to będą ich ostatnie wspólne wakacje?

