Ostatnie kilka miesięcy nie były łatwe dla Dody. Głośne rozstanie z Nergalem, kłopoty ze zdrowiem i dodatkowo złe wyniki sprzedaży jej najnowszej płyty sprawiły, że piosenkarka najwyraźniej straciła energię do dalszych działań. Atmosferę podgrzewa tajemniczy wpis Dody na Facebooku…

- Kochani, po wakacjach wiele zmieniło się w mojej głowie. Życzenia, które dostaje od lat: „obyś się nigdy nie zmieniała”, nie spełnią się :) Sama z wielkim zaciekawieniem obserwuję siebie od tygodnia. To na pewno punkt zwrotny w moim życiu, które do tej pory pędziło, jak oszalały pociąg, który sama rozpędziłam. Nie dostrzegałam wówczas nic, co było za oknem… Nie mówiąc już o jakimkolwiek przystanku…, a czasami niepozorna stacja potrafi wnieść tyle niesamowitego… no to wysiadam:)- napisała na swoim profilu gwiazda.

Czyżby Doda chciała zakończyć swoją karierę? A może jest to potwierdzenie zmian, o których pisaliśmy wczoraj? Przypomnijmy, że według naszych informacji, Doda chce zatrudnić młode i kreatywne osoby, które wniosą nowe pomysły. „Dream team” miałby pomóc artystce w dalszej karierze.

Myślicie, że wpis Dody sugeruje zakończenie jej kariery?

Reklama