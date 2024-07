Magazyn "Maxim" ponownie ma zamiar podbić polski rynek. Po debiucie w 2001 roku, magazyn utrzymał się jedynie do 2003 roku. Po siedmiu latach powraca i ma zamiar zostać w Polsce na dobre.

Sekretem nowej edycji popularnego na świecie magazynu mają być m.in.: felietony Dody. Gwiazda oczywiście uświetniła galę inaugurującą wydanie pierwszego numeru. Chętnie pozowała fotoreportem przybierając seksowne pozy.

Pojawiła się także Patrycja Kazadi. Widać było, że bardzo żałowała, że nie założyła czegoś "lżejszego". Obszerny strój bardzo przeszkadzał w pozowaniu, a więc prowadząca "You Can Dance" seksownie zadarła nóżkę opierając ją o sąsiadujący mur.

Izabela Janachowska postawia na seksowność w bardziej dosłownym wydaniu, dzięki czemu uniknęła pozowaniu w ekwilibrystycznych pozach. Szorty, biały t-shirt i szelki miały "załatwić sprawę". Ale, co do efektu nie jesteśmy przekonani...

