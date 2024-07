W programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w Polsacie doszło do ogromnych zmian. Z rolą jurorów pożegnali się kolejno Michał Wiśniewski oraz Katarzyna Skrzynecka. Solidarnie ze Skrzynecką z show odszedł prowadzący, Piotr Gąsowski. Stacja stopniowo ogłasza, kto pojawi się na ich miejscu. Czy jurorką muzycznego show zostanie... Doda? W rozmowie z Party.pl gwiazda zdradziła, że dostała taką propozycję! Ale czy ją przyjęła?

Takich zmian w Polsacie nie spodziewał się nikt. Największa rewolucja dotknęła jeden z flagowych programów stacji - "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Ogromną sensacją było zwolnienie Katarzyny Skrzyneckiej, związanej z show od samego początku! Spekuluje się, że za tą decyzją stoi sam Edward Miszczak - były dyrektor programowy TVN, który właśnie rozpoczął pracę w Polsacie na tym samym stanowisku. My postanowiliśmy zapytać Dodę, co sądzi o takich roszadach!

Wydaje się to bardzo przykre dla tych ludzi, którzy tyle lat tam siedzieli i cieszyli oko widza, ale z drugiej strony staram się zrozumieć takie decyzje, bo może chodzi o to, żeby jakąś świeżość wnieść, zrobić coś, co przyciągnie nową widownię - mówi nam Doda.