Wiadomo już, kto zostanie nowym jurorem w 18. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jak informuje portal pomponik.pl będzie to popularny aktor oraz wokalista, którego hit kilka lat temu nuciła cała Polska. Prywatnie to zięć... Andrzeja Grabowskiego, serialowego Ferdynanda ze "Świata według Kiepskich". Domyślacie się, o kogo chodzi?

O zbliżającej się wielkimi krokami 18. odsłonie show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jest bardzo głośno za sprawą sporych zmian, przede wszystkim w składzie jurorskim. Kilka tygodni temu widzowie dowiedzieli się, że z programu odchodzi Michał Wiśniewski, niedawno zaś rozwiązano umowę z... Katarzyną Skrzynecką - największą gwiazdą formatu. Solidarnie z Kasią z "TTBZ" pożegnał się prowadzący, Piotr Gąsowski, którego zastąpi Maciej Rock.

Od jakiegoś czasu trwały więc spekulacje, kto zasiądzie w jury programu. Pojawiły się plotki, że produkcja okroi skład komisji do trzech osób. I tak się stało. Obok Małgorzaty Walewskiej i Roberta Janowskiego zobaczymy... Pawła Domagałę, aktora i wokalistę, znanego z przeboju "Weź nie pytaj".

Informację przekazał serwis pomponik.pl, związany z Polsatem.

Ekipie bardzo zależało, by znaleźć jurora, który będzie nie tylko lubiany, ale i merytorycznie przygotowany do oceniania popisów uczestników. Z Pawłem nie ma wątpliwości, że ma mandat do tego - mówi informator serwisu.