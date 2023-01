"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Katarzyna Skrzynecka odchodzi z show! 

Katarzyna Skrzynecka po zakończeniu swojego udziału w "Tańcu z Gwiazdami", długo czekała na kolejny duży projekt telewizyjny. W końcu przyszła propozycja z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", którą bez wahania przyjęła, choć pojawiało się wiele sceptycznych głosów. Ryzyko się opłaciło. Przypomnijmy: Złoty czas dla Skrzyneckiej dzięki udziałowi w "TTBZ". Jest zasypywana ofertami Teraz do chóru zachwyconych dołączyła Karolina Korwin Piotrowska . Dziennikarka w najnowszym "Wprost" chwali Skrzynecką i nie ukrywa, że nie jest zdziwiona jej efektownymi występami, bo nigdy nie wątpiła w jej umiejętności sceniczne. To o tyle ciekawa opinia, że w swojej pierwszej książce, Korwin nie umieściła Skrzyneckiej wśród opisywanych gwiazd, tłumacząc, że po prostu na to nie zasługuje , bo jest bezbarwna. Przypomnijmy: "Skrzynecka nic nie znaczy w show-biznesie" Coraz więcej emocji wzbudza program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". A szczególnie udział w nim Katarzyny Skrzyneckiej. Ludzie są zdziwieni, że ona tyle potrafi. Naprawdę? Może nie jestem wielką fanką jej obecności medialnej, bo ma skłonność do dzielenia się zbyt wieloma szczegółami z życia prywatnego, ale w kwestii jej umiejętności nic mnie nie dziwi. Wszak Skrzynecka to estradowa zwierzyna najwyższej klasy, która śpiewa, tańczy, rozbawia i wszystko to bez zadyszki - czytamy we "Wprost". Korwin jest też zdania, że dobra prasa Skrzyneckiej po występach w "TTBZ" może w końcu odczarować jej niezbyt pozytywny wizerunek spowodowany udziałem w reklamie pasztetów, do którego często odnoszą się internauci. Może dojść na naszych oczach do ciekawej sytuacji - po latach pasztet kojarzyć się zacznie fajnie i ktoś wreszcie da pani Katarzynie możliwość regularnego pokazania tego, co umie, na jakiejś antenie. Bo, jak widać, umie sporo, wzbudzając niedowierzanie i autentyczny podziw - tłumaczy Korwin....