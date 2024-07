Od kilku dni na oficjalnym fanpage'u Dody pojawiały się wpisy, które mogły sugerować, że Doda jest w ciąży. "Bije we mnie drugie serce", "Czekam na Lwa" (zodiakalnego) itd. Te informacje zelektryzowały oczywiście wszystkie media. W końcu nie co dzień zdarza się, żeby królowa oczekiwała potomka. Jak się jednak okazuje te wpisy, to część przemyślanej akcji na rzecz WOŚP. W oświadczeniu jakie gwiazda zamieściła na swoim profilu czytamy:

Przyszedł czas na rozwiązanie zagadki. Od kilku dni na profilach kilku gwiazd pojawiały się tajemnicze wpisy z sercem, pustką w roli głównej. Dziś rusza akcja e-Serce WOŚP, więc możemy w końcu wyjaśnić co nieco ."Od niedawna bije we mnie drugie serce" - E-SERCE oczywiście :)

Doda ma już w pomaganiu WOŚP spore doświadczenie:

Po raz drugi biorę udział w tej internetowej zbiórce pieniędzy, która dzięki Wam w 2012 roku bardzo wspomogła WOŚP zbierając 90 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy rekord! Na e-sercu można coś narysować, napisać, wyznać komuś miłość i dzięki temu w ciekawy sposób pomóc tym, którzy tego bardzo potrzebują. I to niewielkim nakładem finansowym.

Jak można pomóc, na co zostaną przeznaczone zebrane środki i co ma do tego lew?

Na e-Sercu jest moje pole „DODA”. Możecie w nim zaświecać piksele, przez co wypełniacie e-Serce kolorem. Inni Artyści nanieśli swoje autografy bądź w jeszcze inny sposób zaznaczyli swoją obecność. "Jedyne co mamy w życiu to…życie"- dlatego pomagajmy innym je przy nich utrzymać. Cel zbiórki WOŚP: ratowanie życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów, stąd moja sentencja pod zdjęciem USG, za które bardzo dziękuję koleżance. Ona rodziła w szpitalu, w którym był cały sprzęt od Orkiestry - doceniła to dopiero wtedy :) "Lew..lwie serce" - razem z Cyrkiem Korona przekazujemy na licytację legendarny strój, w którym wjechałam na słonicy na cyrkową arenę. Oprócz tego, cyrkowa Lwica będzie miała potomstwo, a kocica będzie się wabić chyba Doda…. how sweet :))) Zapraszam również na mój mini koncert pod Pałacem Kultury i Nauki o 17:00 w dniu Finału. Wielką Orkiestrę czas zacząć!!! A teraz możecie odetchnąć z ulgą :)))) e-serce.wosp.org.pl/eserce/

Cel jest szczytny, z tym większą przyjemnością zachęcamy do jego wsparcia i z wielką dumą informujemy, że serwis Afterparty.pl jest patronem medialnym akcji e-serce!

