Minęły już trzy miesiące od narodzin córeczki Lil Masti. Influencerka chętnie pokazuje chwile spędzone z Arią i nie kryje tego, że jest spełnioną mamą. Na Instagramie chętnie porusza tematy związane z ciążą, macierzyństwem i samoakceptacją. Ostatnio postanowiła pokazać, jak wygląda jej ciało i blizny po porodzie. Zrobiła to, by wesprzeć inne kobiety.

Ten rok z pewnością należy do przełomowych w życiu Lil Masti. W sierpniu przyszła na świat pierwsza córeczka influencerki. Natomiast na początku listopada Aniela wyszła za mąż za długoletniego partnera Tomasza Woźniakowskiego. Uroczystość odbyła się w kameralnym gronie w tajemnicy przed mediami, ale po ceremonii chętnie pochwalili się zdjęciami. Ostatnio Lil Masti pokazała się w kostiumie kąpielowym dwa miesiące po porodzie, a internauci nie mogli wyjść zachwytu. Teraz 33-latka na swoim Instagramie postanowiła pokazać swoje ciało trzy miesiące po porodzie i poruszyć temat o samoakceptacji.

Ciało kobiet zmienia się po urodzeniu dziecka, ale Lil Masti pragnie przekazać innym kobietom, by się tym nie przejmowały i zaakceptowały siebie takimi, jakimi są. Influencerka twierdzi, że nie przejmuje się zmianami w swoim ciele, bo dzięki nim na świecie jest jej ukochana córeczka.

Trochę się wzruszyłam nagrywając to story, bo wiem, że jak ciało się zmienia to nie jest łatwe to zaakceptowania i owszem ja też mam/miałam moment, że stoję przed lustrem i mówię, no nie wygląda to tak, jak przed ciążą, no ale właśnie o to chodzi w akceptacji swojego ciała, żeby dostrzegać te pozytywy, żeby kochać siebie bez względu na to, jaki mamy rozmiar, bo to społeczeństwo i media narzucają nam, że kanon piękna to szczuplutka, filigranowa, najlepiej jeszcze szersze biodra. Nie, nie! Jesteśmy piękni tacy, jacy jesteśmy

— zakończyła.