Doda w przeciwieństwie do Heidi Klum postanowiła nie szokować swoim strojem, tylko wprost przeciwnie - emanować seksem. Rabczewska na swoim oficjalnym Facebooku podzieliła się z fanami zdjęciem, na którym ubrana jest w lateksową kreację zwieńczoną ogromnymi uszami królika. Bylibyśmy skorzy powiedzieć, że Dorota zafascynowała się logiem prasy dla dorosłych mężczyzn, ale jej wersja uroczego zwierzątka nieco odstaje od tej prezentowanej przez magazyn "Playboy".



Mało zaskakujący zapewne jest fakt, że Doda pochwaliła się znów zdjęciem ze swoim partnerem. Błażej Szychowski postawił na straszną maskę i dodatek w postaci ogromnego, plastikowego noża, co daje efekt psychopaty.



Czy takie połączenie brutalizmu z delikatnością i pięknej z bestią to dobre przebranie na Halloween?



