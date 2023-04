Roksana Węgiel i Kevin Mglej pozują w takich samych stylizacjach. ZDJĘCIA 

Roksana Węgiel świętowała premierę swojej nowej płyty "13+5". Niedługo po wydarzeniu opublikowała wpis, w którym zwróciła się m. in. do swojego chłopaka Kevina Mgleja, z którym miała okazję współtworzyć swój nowy album: Dziękuję Ci, że mogliśmy razem stworzyć coś tak pięknego. Był to cudowny czas, w którym rozkwitłam na każdej płaszczyźnie. Kocham Cię.❤️ Kevin Mglej nie pozostał jej dłużny: Pisanie z taką Muzą było po pierwsze proste a po drugie cudowne❤️ Co jeszcze o sobie napisali? Roksana Węgiel o Kevinie Mgleju: "Cudowny czas" Roksana Węgiel weszła w dorosłość, publikując swój drugi solowy album "13+5". Premiera miała miejsce 31. marca. W sieci pojawił się również teledysk do kolejnego singla z płyty. Roksana Węgiel w "Jak na filmach" prezentuje zupełnie nową odsłonę swojego wizerunku i wygląda na to, że wreszcie chciałaby zerwać z wizerunkiem dziewczynki, który przywarł do niej od momentu debiutu w "The Voice Kids". Niedługo po premierze Roksana Węgiel opublikowała wpis, w którym podziękowała wszystkim współpracownikom, rodzinie i przyjaciołom: PREMIERA "13+5"🥹❤️‍🔥 Bardzo się cieszę, że mogę oddać w Wasze ręce coś tak osobistego...Ta płyta to historia tego, co spotykało mnie przez 5 ostatnich lat. Włożyliśmy w nią całe serce.❤️ Chcę ogromnie podziękować za wsparcie moim rodzicom, którzy na pewno nie mieli łatwo z dorastającą nastolatką. Moim wspaniałym braciom-Maksowi i Tymkowi❤️ Zobacz także: Roksana Węgiel o klipie i utworze "Jak na filmach": "Lecę bez owijania w bawełnę" WYWIAD Specjalne podziękowania Roksana Węgiel skierowała przede wszystkim w stronę swojego chłopaka Kevina Mgleja, który nie tylko współtworzył z nią "13...