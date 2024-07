Doda i Maja Sablewska na pokazie Pierre Balmain

1 z 9

Po kilkunastu miesiącach wzajemnych oskarżeń i animozji, w październiku zeszłego roku Doda i Maja Sablewska zakopały topór wojenny. Gwiazdy rozmawiały i pozowały razem na imprezie magazynu "Party". Przypomnijmy: Doda i Sablewska POGODZIŁY SIĘ!

Pojawiły się wówczas plotki, że obie panie wróca do współpracy, ale okazały się one nieprawdziwe. Dorota nagrywa obecnie materiał na swoją kolejną płytę, niebawem na rynku ukaże się nowy singiel, a w międzyczasie zdążyła jeszcze wydać teledysk, który wzbudził wiele emocji (zobacz: Mamy NOWY klip Dody "Electrode". To o niego było tyle szumu!) Maja natomiast przygotowuje się do programu telewizyjnego, który jesienią zobaczymy na antenie TVN Style.

Doda i Sablewska pojawiły się wczoraj na pokazie Pierre Balmain i chętnie pozowały uśmiechnięte fotografom. Oprócz wymiany serdeczności, rozmawiały zacięcie przez kilka minut przy lampce wina. Jak myślicie, o czym? Może dawały sobie show-biznesowe rady albo komentowały kolekcję, którą obejrzały na wybiegu? Jedno jest pewne - widok gwiazdy i jej ex-managerki w tak pozytywnych stosunkach jest bezcenny.

Zobacz w naszej galerii wspólne zdjęcia Dody i Mai. Powinny jeszcze kiedyś razem pracować?