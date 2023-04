Antoni Królikowski zabrał Izabelę na wystawę sztuki. Po raz pierwszy oficjalnie razem pozują. ZDJĘCIE

W środę wieczorem na profilu Antoniego Królikowskiego na Instagramie pojawiły się wstrząsające nagrania z udziałem zrozpaczonej Joanny Opozdy, która w czasie ciąży nagrywała filmiki dla nienarodzonego jeszcze syna. Internauci byli w szoku widząc, co opublikował aktor. Antoni Królikowski szybko wytłumaczył się, że jego konto na portalu społecznościowym zostało "zhakowane". Teraz okazuje się, że dzień przed tymi wydarzeniami była para spotkała się u mediatora. Media podały szczegóły. Joanna Opozda i Antoni Królikowski próbują dogadać się przed rozwodem? Nie jest tajemnicą, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski nie rozstali się w przyjaźni. Była para czeka na rozwód i wiele razy krytycznie wypowiadała się na swój temat. Nikt jednak nie spodziewał sie chyba tego, że w sieci pojawią się tak dramatyczne nagrania z udziałem aktorki, która w czasie ciąży przeżywała bardzo trudne chwile. W minioną środę wieczorem na profilu Antoniego Królikowskiego na Instagramie zostały opublikowane zdjęcia i nagrania, na których internauci mogli zobaczyć zapłakaną gwiazdę. Joanna Opozda zareagowała na nagrania, które pokazał Antek Królikowsk i i wyznała, że czuje się poniżona. Okazuje się, że dzień przed tym, jak w sieci zostały opublikowane wstrząsające filmiki Joanna Opozda i Antoni Królikowski spotkali się u mediatora. Jak informuje "Super Express", który opublikował zdjęcia paparazzi zrobione przed jedną z kancelarii na warszawskiej Pradze, spotkanie byłej aktorskiej pary trwało ponad dwie godziny. Najpierw pojawił się Antek, chwilę później do budynku wbiegła Asia. Po kilkudziesięciu minutach, on wyszedł zapalić papierosa i wrócił do środka- zdradza źródło dziennika. Zobacz także: Joanna Opozda apeluje do Małgorzaty Królikowskiej: "Proszę Cię, zatrzymaj swojego syna, już dość"...