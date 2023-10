Od czasu związku z Dodą Dariusz Pachut budzi szczególnie duże zainteresowanie w opinii publicznej. On sam zresztą chętnie wychodzi fanom naprzeciw i dzieli się w sieci najważniejszymi wydarzeniami ze swojego życia. Tym razem poinformował o sporej zmianie.

Reklama

Dariusz Pachut rozpoczyna nowy rozdział w życiu

Gdy Doda oficjalnie ogłosiła swój związek z Dariuszem Pachutem, internauci zaczęli śledzić każdy krok mężczyzny. Zainteresowanie nim tylko wzrosło, gdy zaczęły pojawiać się pierwsze informacje o tym, że para ponoć nie jest już razem. Żadne z nich do tej pory jednak ostatecznie nie odniosło się do tych spekulacji, choć jednocześnie przestali pokazywać się razem.

Dariusz Pachut dzieli się nowiną Instagram@dariuszpachut

Dopiero niedawno nastąpił zastanawiający przełom, gdy wyszło na jaw, że Dariusz Pachut towarzyszył mamie Dody na koncercie wokalistki. To na nowo zaogniło dyskusje, że tych dwoje wciąż coś łączy, ale próbują ukryć relacje przed światem. Każde z nich bowiem dzieli się w sieci głównie informacjami związanymi z pracą. Teraz Dariusz Pachut przekazał zaskakującą nowinę!

Już na wstępie zaznaczył, że otwiera nowy rozdział w życiu, ponieważ rozpoczyna pracę jako wykładowca na Uczelni Nauk Społecznych. Nie ukrywa swojej ekscytacji i przejęcia całą sytuacją.

Czyżby to nowy rozdział w życiu i kolejny rozwój. Dziękuje władzom Uczelni Nauk Społecznych za zaufanie. Ale stać obok tak wybitnej postaci jaką jest gen. Mieczysław Bieniek to już jest coś. Mam nadzieje, że nasza współpraca będzie się rozwijać, a ja mogłem na dobry początek dać wam wszystkim trochę motywacji. Pytanie czy będę wymagającym nauczycielem?

Darek Pachut mógł liczyć na oddanych fanów, których zresztą na Instagramie zgromadził już blisko 140 tysięcy. Momentalnie posypały się gratulacje.

Gratulacje Darek, mega sprawa

Gratulacje, powodzenia na nowej drodze!

Wow super, powodzenia

Upór i dążenie do upragnionego celu przynosi takie efekty. GRATULACJE, BRAWO

Chyba zapiszę się na studia

Reklama

Póki co Dariusz nie zdradził więcej szczegółów i nie wiadomo, jak długo potrwa współpraca. Wygląda jednak na to, że jest to spełnienie jednego z marzeń podróżnika.

Dariusz Pachut dzieli się nowiną Instagram@dariuszpachut