Doda od rozstania z Nergalem stara się by jej czas był jak najbardziej wypełniony. Przygotowanie nowej płyty, sesje zdjęciowe, no i oczywiście podróże! Niedawno Dorota robiła zakupy w Londynie, wybrała się także na koncert Kylie Minogue. Również święta skłoniły artystkę, by zrobić sobie krótkie wakacje.

Reklama

W minioną sobotę Doda poinformowała swoich fanów za pośrednictwem Facebooka, że w Święta Wielkanocne będzie kąpać się w morzu. Od tej pory wszyscy spekulowali, gdzie wybrała się piosenkarka. Jak dowiedział się "Fakt", Rabczewska wygrzewa się właśnie na portugalskich plażach.

Ale to nie koniec wojaży królowej. Według dziennika Doda już wkrótce uda się do Berlina. A tam jak wiadomo, czeka na nią Siergiej Onopko, który wielokrotnie był z nią kojarzony. Ukraiński instruktor fitness był wymieniany jako jeden z powodów rozstania zarówno przy okazji rozwodu z Radkiem Majdanem jak i ostatnim zerwaniem z Nergalem.

No cóż...w końcu żal by było żeby taka seksbomba była zbyt długo sama!

Reklama

pijavka