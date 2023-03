Doda ma dość linczu Julki na Oli. Chce jechać do "Love Island". Fani: "Doda zrób porządek"

Doda ostro skomentowała zachowanie dziewczyn z "Love Island": "Jestem tyle by wjechać na wille". Internauci chcieliby to zobaczyć.

Doda jest stałą fanką "Love Island" i śledzi losy uczestników od pierwszej edycji. Podkreśla, że doskonale jest w stanie rozgryźć ich zachowania i chętnie wraz z innymi internautami komentuje to, co dzieje się w willi. Podobnie jak inni widzowie ma już dość patrzenia, jak Julia, Alicja i ich koleżanki zwracają się do Oli. Widzowie proszą o interwencje produkcji. Doda też postanowiła, że nie będzie siedziała cicho. Po tym, co napisała fani wstrzymali oddech.

"Love Island": Doda ostro o zachowaniu uczestniczek

Powiedzieć, że atmosfera na "Love Island" jest napięta to jakby nic nie powiedzieć. Po tym, jak Ola pocałowała Kamila, a ostatecznie podczas przeparowania została przez niego wybrana, sprawiło, że Julka nie chce jej znać. Wraz z koleżankami z programu nawet nie stara się zachowywać pozorów, że chociaż trochę darzy ją szacunkiem. Ostra kłótnia Julii i Oli w "Love Island" wyprowadziła z równowagi nawet Dodę, która postanowiła jednym zdaniem podsumować, to co dzieje się w programie. Podobnie, jak inni widzowie nie może znieść zachowania dziewczyn:

Jestem 🤏🏼żeby kupić bilet , wjechać na ville na grubej i zrobić porządek 🧨

Komentarz Dody zdobył setki polubień. Fani "Love Island" nie ukrywają, że dziewczynom przydałaby się obecność tak mocnego charakteru, jak Doda, która z pewnością ustawiłaby uczestniczki do pionu. Co więcej, pomysł spodobał im się na tyle mocno, że oznaczają produkcję, by rozmyśliła pomysł zaproszenia Dody na chwilę do willi:

- Przydało by się 😍

- Taak, Doda zrób porządek!! Ola biedna😢

- Tak 🔥🔥🔥 Ktoś inteligentny, mający coś do powiedzenia, powinien utrzeć nosa tym jędzom z piekła rodem!!!!

- To by było najlepsze rozwiązanie. To kiedy można się spodziewać odcinka z Tobą? 😁

- Oj, przydałaby się taka DODA dla Olki, która jest sama z tym wszystkim :/ Doda by pokazała, gdzie jest kogo miejsce😉😎😅💪🏻💪🏻

- @dodaqueen jestem za!!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥 @loveislandwyspamilosci zróbcie to 😁😁😁

Doda nie jest odosobniona w swojej opinii o sytuacji pomiędzy uczestniczkami w "Love Island". Widzowie "Love Island" są zszokowani linczem na Oli i apelują do Karoliny Gilon oraz produkcji o interwencję. Pod postem z fragmentem z kłótnią dziewczyn pojawiło się ponad 1600 komentarzy od fanów formatu. Głos zabierają także uczestniczki poprzednich edycji:

- Skąd ta dziewucha się urwała ?’ Wtf?! - napisała Stella o Julce.

- Wiem jak to jest jak baby są przeciwko Tobie… Trzymaj się ❤️ - napisała Julia Muller z "Love Island.

- Ktoś nad tym panuje? 🤯🥲 - dodała Kamila Rumin.

Myślicie, że w kolejnych odcinkach dziewczyny będą się tłumaczyć z afery, jaką wywołały i sposobu w jaki zwracają się do Oli, za którą widzowie stanęli murem?

Mat. prasowe Love Island