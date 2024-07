Karolina Korwin Piotrowska nie rezygnuje z komentowania polskiego show-biznesu. Zazwyczaj bardzo ostra w swoich ocenach, potrafi też czasami pochwalić. Przypomnijmy: Korwin Piotrowska wróży Margaret światową karierę

Najnowsza "Rewia" przygotowała artykuł, w którym możemy przeczytać, że Maryla Rodowicz jest uzależniona od Photoshopa i maniakalnie pilnuje swoich zdjęć przed publikacją, a do tego potrafi ustawiać kamerzystów i oświetleniowców podczas wywiadów, aby wyglądać w obiektywie jak najlepiej. Pisząc o tym przypomina nam się ta okładka królowej estrady. Zobacz: Barbie Rodowicz na okładce. Retusz roku?

Korwin postanowiła odnieść się do tej publikacji i stwierdziła, że gwiazda tego formatu ma do tego prawo, choć jej zachowanie jest momentami histeryczne. Twierdzi jednak, że inne polskie gwiazdy - Doda, Edyta Górniak czy Agnieszka Chylińska - w retuszu posuwają się jeszcze dalej i w ogóle nie przypominają siebie.

Każda gwiazda tej rangi i klasy ma do tego prawo. ustawienie kamery w telewizji, kiedy światło i kąt filmowania sa mega ważne- to podstawa. choc z photoshopem przesadza...nie tylko ona histerycznie i mozolnie pilnuje idealnego wizerunku. są lepsze zawodniczki od niej, Górniak, Doda, Chylińska. takie są prawa tego biznesu, który polega na kreowaniu, zwykle niezbyt zgodnym z prawdą. one nigdy nie wyglądają tak jak na fotkach. ten, kto w to jeszcze wierzy, jest bardzo naiwnym człowiekiem... - napisała na swoim Facebooku Korwin, odnosząc się do artykułu.