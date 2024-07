Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, jak twoje decyzje zakupowe wpływają na życie innych ludzi? Mamy na myśli również twoją rodzinę, przyjaciół, dzieci, partnera. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że wybierając dany produkt, może albo polepszyć świat albo… go pogorszyć. Mamy realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość – czasami ta odpowiedzialność może przytłaczać, ale też dawać niesamowitą siłę. Przecież wszystko jest w naszych rękach! Jednym ze sposobów na zmianę świata na lepsze jest wybieranie produktów od lokalnych firm. Dowiedz się, dlaczego to jest tak ważne i jak sama na tym skorzystasz!

1. Jest to dobre dla polskiej gospodarki

Każdy biznes musi na siebie zarobić. Wybierając produkty od polskiego przedsiębiorcy, dostarczasz mu środki na pensję dla pracowników oraz na dalszy rozwój jego biznesu. Im więcej osób będzie wspierać lokalne firmy, tym większe będzie zapotrzebowanie na produkty/usługi. Efekt? Rozrost przedsiębiorstwa i więcej miejsc pracy. Kto wie, może pewnego dnia to właśnie twój sąsiad albo koleżanka znajdzie zatrudnienie w tym biznesie? Co więcej, gdy pieniądze trafiają do polskiej firmy, podatki zostaną odprowadzone w naszym kraju, a pracownicy swoje pensje najprawdopodobniej wydadzą w Polsce. Dzięki temu nasza gospodarka będzie miała się coraz lepiej, na czym i ty skorzystasz!

2. Jest to ekologiczne

Kupując lokalnie nie tylko dajesz miejsca pracy, ale i znacznie skracasz długość trasy, jaką w transporcie pokonują przeróżne produkty - dzięki temu ograniczysz ślad węglowy! Wyobraź sobie, jaką drogę musi przebyć awokado z Meksyku czy pomarańcza z Sycylii? Dodatkowo dochodzi kwestia opakowań. Produkty, w szczególności spożywcze, muszą zostać odpowiednio zabezpieczone, tak by pokonując trasę z punktu A do punktu B, nie uszkodziły się i nadawały do sprzedaży. Styropianowe tacki, folie i siatki zwykle trafiają do śmietnika zaraz po tym, jak wrócimy ze sklepu do domu. A potem rozkładają się przez lata…

Adobe Stock

3. Jest to etyczne

Wiele się mówi o problemie współczesnego niewolnictwa w krajach 3 świata – wykorzystywaniu dzieci do pracy, głodowej pensji, niebezpiecznych warunkach w fabrykach, a nawet obozach pracy. Jakie jest rozwiązanie? Dość proste - nie kupuj od firm, które tak traktują swoich pracowników lub korzystają z dostawców czerpiących korzyści z niehumanitarnej pracy. Dlatego najbezpieczniejszym wyborem są polskie przedsiębiorstwa, które muszą funkcjonować według prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.

4. Jest to bezpieczne dla naszego zdrowia

Nie każdy zdaje sobie sprawę, w jak szkodliwy sposób dla ludzkiego zdrowia produkowane są przeróżne rzeczy w azjatyckich krajach np. Chinach czy Bangladeszu. Dotyczy to szczególnie ubrań, ale nie tylko. Warto szczególnie uważać na produkty, które mają bezpośredni kontakt z naszym ciałem, czyli właśnie odzież, kosmetyki, ale również plastikowe pojemniki, w którym przechowujemy żywność. Bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zawsze wybór rzeczy produkowanych w naszym kraju, ponieważ polskie firmy muszą przestrzegać wielu norm prawnych.

Zobacz także

Adobe Stock

5. Jest to modne

Kolejny argumentem za wybieraniem polskich przedsiębiorców? To jest po prostu fajne! Wielu Europejczyków jest dumnych ze swoich krajowych produktów – chwalą się nimi, gdy odwiedzają ich znajomi z zagranicy albo przywożą im na prezent. Dlaczego i my tak nie możemy?:) Co więcej, polskie marki są obecnie po prostu modne! Szczególnie te działające w duchu ekologii i zero waste. Zobacz na Instagramie, jak wiele influencerek i gwiazd chwali się współpracami z polskimi markami. Dlatego, jeśli chcesz być na czasie, wybieraj tylko lokalne firmy!

Kosmiczne Wyzwanie Dafi

Jednym z przykładów polskiej marki, która realnie zmienia świat na lepsze jest Dafi. Nie tylko promuje proekologiczne wartości, ale i daje narzędzia do walki o środowisko. Pod marką produkowane są dzbanki oraz butelki filtrujące wodę. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ przeciętna trzyosobowa rodzina zużywa ponad 1000 jednorazowych butelek rocznie!* Na całym świecie co minutę sprzedaje się ich ponad milion. Statystyki mówią, że do 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej odpadów niż organizmów morskich.** Dzięki produktom Dafi każdy z nas może realnie ograniczyć ilość zużywanych odpadów i jeszcze zaoszczędzić pieniądze.

Mat.prasowe

Co więcej, marka pragnie również zachęcać do dbania o środowisko zarówno dzieci, jak i dorosłych. W końcu planeta Ziemia jest naszym wspólnym domem i jedyną planetą, na której możemy żyć. Jeśli nie chcemy stracić tego, co ma nam jeszcze do zaoferowania oraz pozbawić nasze dzieci jej dobrodziejstw, należy działać. Stąd wziął się pomysł na kampanię Dafi „Kosmiczne Wyzwanie” z Tomaszem Kotem, który jest ambasadorem marki. Jej celem jest szerzenie wiedzy o ekologii i podkreślanie wagi codziennych decyzji i niewielkich zmian, mających wpływ na przyszłość naszej planety oraz nas samych. Kampania promuje wielorazowe produkty do filtrowania wody kranowej – butelki i dzbanki filtrujące wodę. Dzięki nim możliwe jest ograniczenie liczby jednorazowych odpadów, a tym samym zadbanie o przyszłość ziemi.

Jeśli nie chcesz, aby twoje dzieci musiały szukać nowej planety, przyłącz się do „Kosmicznego Wyzwania” i pokaż im, że dbanie o środowisko jest dość proste.

*https://portalkomunalny.pl/wp-content/uploads/2017/11/sst_infografika.jpg

** https://www.businessinsider.com/plastic-in-ocean-outweighs-fish-evidence-report-2017-1?IR=T

Materiał powstał z udziałem marki Dafi