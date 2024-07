Od kilku dni w mediach pojawiają się informacje o kolejnych przypadkach zatruć dopalaczami. Coraz więcej osób po zażyciu psychoaktywnej substancji trafia pod opiekę specjalistów, którzy alarmują, że do szpitali na Śląsku trafiło już 250, które zatruły się dopalaczami. Niestety wczoraj okazało się również, że jedna z osób, która zażyła nieznaną substancję zmarła w rzeszowskim szpitalu.

Niepokojące doniesienia w sprawie dopalaczy postanowił skomentować Dj Adamus, który głośno opowiada się za legalizacją miękkich narkotyków. Producent muzyczny w rozmowie z lifestylenewseria.pl zdradził jakie są jego poglądy na ten kontrowersyjny temat.



- Dopalacze, które nie są znane lekarzom prowadzą do tego, że mamy 200 osób zatrutych substancją, która nawet nie sprawia przyjemności, nie sprawia euforii tylko po prostu odurza i ludzie tracą świadomość. Więc to żadna przyjemność przyjmować takie używki.Jestem totalnym przeciwnikiem dopalaczy. Jestem bardzo wielkim zwolennikiem miękkich narkotyków nawet w sposób nie tyle medyczny ale i rozrywkowy. Bo jeżeli coś, co jest pod kontrolą państwa jest o wiele bardziej bezpieczne niż coś, co nie jest pod kontrolą państwa. Jestem zdecydowanie przeciwnikiem tego, żeby z tym walczyć, tylko po prostu potrafić w cywilizowany sposób dojść z tym do porozumienia. Zwłaszcza że, tutaj pozdrawiam wszystkich fanów Henryka Sienkiewicza, pamiętajmy, że szlachcic Zagłoba już w tamtych czasach wiedział, że olej konopny to jest nic innego jak samo zdrowie.