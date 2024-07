DJ Adamus napisał autobiografię, która ukaże się już 23 listopada. Bogate doświadczenie zawodowe i życiowe charyzmatycznego muzyka może okazać się książkową premierą sezonu! Zapytaliśmy DJa Adamusa czy wspomni w książce o Kubie Wojewódzkim, z którym przez kilka lat współpracował:

Na pewno kilka nazwisk się pojawi, na pewno kilka krwistych wątków. Chciałbym przede wszystkim skierować tę książkę do ludzi, którzy chcieliby się dowiedzieć na czym polega tak naprawdę ta ciemna strona muzyki tanecznej - to, czego w telewizji nie zobaczycie, nie zobaczycie w programach reality show, bo to jest za bardzo grubymi drzwiami klubów.