Małgorzata Rozenek może pochwalić się doskonałą figurą. Telewizyjna gwiazda przez ostanie miesiące sporo pracuje, a także żyje w stresie związanym z rozwodem. Mogłoby się wydawać, że Perfekcyjna Pani Domu swój wygląd zawdzięcza stylowi życia na wysokich obrotach. Prawda jest jednak inna.

W rozmowie z "Gwiazdami" Rozenek zdradziła jak dba o linię. Okazuje się, że Małgorzata nie ma obsesji na punkcie swojego ciała.

- Nie przejmuję się figurą. Nie jadam za dużo. Często jestem na diecie. Lubię to. Zawsze wytrzymuję od początku do końca. Kiedyś byłam na restrykcyjnej diecie dopasowanej do grupy krwi. Chodziło o oczyszczenie organizmu. Miałam momenty zwątpienia, ale wytrzymałam – wyznała gwiazda.