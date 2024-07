Kiedy Małgorzata Kożuchowska pojawia się na salonach zachwyca nie tylko stylizacją, ale i doskonałą figurą. Jak aktorka dba o swoje ciało? Okazuje się, że Małgorzata Kożuchowska wcale nie lubi się przemęczać na siłowni. Lubi sport, ale taki, gdzie można z kimś rywalizować!

Nie jestem typem, który biega na siłownię, nie mam tego w genach, nie sprawie mi to przyjemności. Zawsze lubiłam sporty na łonie natury, rower, jezioro, kajaki, tenis. To co ma w sobie szczyptę rywalizacji, no i można uprawiać więcej niż z jedną osobą. Ja to po prostu lubię. Reszta troszkę mnie męczy. Ale może jestem po prostu przestarzałym typem - mówi Małgorzata Kożuchowska.