Od zakończenia programu Project Runway minęło już kilka tygodni, ale w mediach wciąż aktywna jest jedna z jurorek - Joanna Przetakiewicz. Dyrektor kreatywna La Manii ma w końcu czas, aby promować swoją markę i przygotowywać się do premiery kolejnych kolekcji, w które tak chętnie zaopatrują się Polki. W jednym z ostatnich wywiadów Przetakiewicz dość jasno określiła profil swojego odbiorcy. Przypomnijmy: "Gender mnie nie interesuje! Nie chciałabym, żeby..."

Joanna przyjęła też zaproszenie od magazynu "Harper's Bazaar", który poprosił gwiazdę, aby opowiedziała, jak wygląda jej typowy dzień - co dokładnie robi, w co się ubiera, jak się odżywia. I to właśnie podpunkt dotyczący jedzenia zainteresował nas najbardziej. Przetakiewicz zdradziła, co zazwyczaj jada na śniadanie oraz obiad i trzeba przyznać, że wiele to wyjaśnia w kontekście jej perfekcyjnej figury.



Po wstaniu piję koktajl według przepisu mojej przyjaciółki, który bynajmniej nie jest taki smaczny, jak mi obiecywała. Składa się z pęczka natki pietruszki, grubego plastra ananasa, połowy cytryny i odrobiny wody. W Warszawie rzadko wychodzę na lunch. Zazwyczaj jem w pracowni ze wszystkimi, w trakcie pracy, sałatkę z kaszy jaglanej z olejem budwigowym i suszonymi pomidorami - tłumaczy w Harper's Bazaar.

Brzmi smakowicie?

