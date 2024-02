Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel to duet, który już zdążył podbić serca fanów "Tańca z gwiazdami" i nie mamy wątpliwości, że gdy tylko program wystartuje, wielbicieli tej pary jeszcze przybędzie! Zanim jednak będziemy podziwiać ich taneczne popisy na parkiecie "Tańca z gwiazdami", teraz możemy śledzić nagrania z ich przygotowań do programu. Tym razem to "Królowa życia" postanowiła pokazać, jak naprawdę wyglądają jej próby z tancerzem. Jak się okazało, nie brakuje na nich ogromnej dawki humoru, a ostatnio Dagmara "nie mogła uwierzyć" w to, co robi jej taneczny partner w czasie gdy ona ma krótką przerwę. Zobaczcie sami - poprawa humoru gwarantowana!

Tak Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel trenują do "Tańca z gwiazdami"

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel intensywnie trenują do swojego debiutu w "Tańcu z gwiazdami". Już 3 marca zobaczymy ich na tanecznym parkiecie, a tymczasem możemy śledzić ich przygotowania za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dagmara chętnie pokazuje swoje postępy na treningach, ale tym razem postanowiła ujawnić, jaka naprawdę atmosfera panuje podczas jej prób z Hakielem. Oczywiście okazało się, że jest mnóstwo śmiechu i pozytywnej energii.

Dagmara Kaźmierska Instagram/queen_of_life_77

Ostatnio Dagmara uwieczniła na nagraniu nawet to, co robi jej taneczny partner w czasie gdy ona ma krótką przerwę. Jak się okazało, Marcin Hakiel po prostu ćwiczył kroki przed lustrem i głośno je komentował, ale "Królowa życia" jak zwykle nie zawiodła swoim zabawnym komentarzem.

Hakiel! Jak ty już gadasz do lustra, to nie jest dobrze - zażartowała Dagmara

Ja tańczę Twoje kroki. Ja jestem teraz Królową - odparł Hakiel

O, jak ja bym chciała tak tańczyć. Jak on ładnie tańczy, gdzie ja tak zatańczę - odparła ,,Królowa życia''

Marcin Hakiel Instagram/queen_of_life_77

Marcin Hakiel Instagram/queen_of_life_77

Biorąc pod uwagę wspaniałą atmosferę, jaka panuje na treningach u Dagmary Kaźmierskiej i Macina Hakiela nie mamy wątpliwości, że ta dwójka da czadu na parkiecie "Tańca z gwiazdami"! Też już nie możecie się doczekać ich występów?

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel Instagram/Marcin Hakiel

Dagmara Kaźmierska Instagram/queen_of_life_77