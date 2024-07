Ania Lewandowska to chyba najbardziej znana polska trenerka! Wszyscy wiedzą, że idealną figurę zawdzięcza treningom kilka razy w tygodniu, joggingowi oraz oczywiście zdrowej diecie. Ania Lewandowska stosuje również triki, które stosuje każdego dnia, a są one naprawdę przyjemne! Jakie? Oto jeden z nich. Lewandowska pije każdego dnia wodę z cytryną i dodaje do niej odrobinę imbiru dla wzmocnienia smaku i oczywiście dla zdrowia!

My również polecamy picie wody z cytryną, ponieważ wpływa to korzystnie na pracę układu pokarmowego – usprawnia trawienie. Poza tym szklanka wody z cytryną wypita około 30-40 minut przed posiłkiem, sprawia, że jemy mniej. Cytryna jest sprzymierzeńcem osób na diecie – przyspiesza przemianę materii, zmniejsza uczucie głodu!

Proste, przyjemne, smaczne, skuteczne! Prawda!

Oto sposób Ani! Spróbujecie?

Już wiemy, skąd Ania ma taką figurę!

To efekt nie tylko treningów!